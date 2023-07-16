Кадыров рассказал о сдаче в плен «Ахмату» бородатых молодчиков «Азова»* под Клещеевкой

Российские бойцы спецназа «Ахмат» совместно с военнослужащими 4-й бригадой второго армейского корпуса ЛНР взяли под Артемовском в плен украинских военных, прикомандированных к националистическому полку Азов, известному своей крайней жестокостью в отношении мирных жителей.

Соответствующее видео с пленными опубликовал в своем аккаунте в соцсетях глава Чеченкой республики Рамзан кадыров. По его словам, пленные украинцы признались, что воевать они якобы совсем не хотели, просто попали под каток мобилизации.

«Пленные рассказали много интересного. Так, в ходе учений им выделялось для стрельбы всего лишь от 9 до 12 патронов в день. Зато приходилось расписываться о получении и отстреле от 200 до 500 патронов ежедневно. Вот так шла подготовка к украинскому контрнаступу, который, не успев начаться, заглох по всему фронту», - приводится в публикации Кадырова.

В настоящее время вся информация, полученная от пленных боевиков, проверяется, добавил глава Чечни. Предоставленные данные об состоянии ВСУ на линии соприкосновения южнее Артемовска поможет российским военным для наступления.

«Как долго Валерий и Михаил состояли в рядах отморозков «Айдара», придётся еще выяснить, а также установить, замешаны ли они в преступлениях против гражданских».

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию на фронтах СВО в условиях продолжающегося с 4 июня контрнаступления на российские позиции украинской армии. Глава государства отметил, что Армия России не просто отражает напор противника, но и занимает выгодные позиции. Таким образом, как добавил Путин, все попытки Запада помочь Киеву оружием, по сути, терпят фиаско.

* - признан в РФ террористической организацией