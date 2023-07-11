Кадыров сообщил о взятии в плен бойцами «Ахмата» боевиков ВСУ в районе Клещеевки под Артемовском
Фото: [© РИА Новости / Саид Царнаев]
Ранее глава Чеченской республики проинформировал, что бойцы указанного российского подразделения спецназа были спешно переброшены в район Клещеевки, что южнее Артемовска. Это связано с усилением позиций ВС РФ на фоне продолжающего контрнаступления ВСУ.
По словам Кадырова, несмотря на периодические вбросы украинских СМИ, Клещеевка контролируется ВС РФ. Что до «Ахмата», то отряд уже записал в свой актив первые успехи ведения боевых действий на Артемовском направлении.
«Вот и первые плоды работы спецназа "Ахмат" в бахмутском направлении (в районе Артемовска, украинское название — Бахмут — прим. ТАСС). В ходе оперативных действий в районе населенного пункта Клещеевка взяты в плен пятеро солдат ВСУ. Все это произошло на фоне массовой истерии украинских СМИ о том, что данный населенный пункт находится под огневым контролем армии незалежной», — написал глава Чечни в своем аккаунте в соцсетях.