Кадыров в прямом эфире опроверг слухи о своей болезни и исчезновении депутата Делимханова

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров вышел в прямой эфир в своем аккаунте в социальных сетях и вместе с депутатом Госдумы Адамом Делимхановым опроверг появившиеся в ряде СМИ слухи о своей болезни.

Ранее в соцсетях и пабликах стала распространяться информация, что Кадыров якобы в настоящее время находится при смерти. Также утверждалось, что депутат Госдумы Адам Делимханов исчез после недавних сообщений о его ранении в зоне СВО.

«Мы живем потихоньку. Долго жить мы все равно не хотим», — сказал Кадыров во время прямого эфира.

Напомним, в Евросоюзе и США предложили придерживающимся нейтральной позиции в украинском конфликте странам встретиться для обсуждения «формулы мира» президента Зеленского на «саммите мира». В настоящее время Брюссель и Вашингтон ведут поиск площадки, на которую пригласили, в частности, представителей из Индии, Бразилии и ЮАР.

Ранее ясновидящая Инна Мишина рассказала о своем последнем сне, в котором узнала дату окончания СВО. По словам экстрасенса, ей явился старец и заявил, что осталось 108 дней.