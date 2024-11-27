Economist: за весь период СВО Киев понес от 60 до 100 тыс. безвозвратных потерь

С момента начала СВО украинская армия понесла 60-100 тыс. безвозвратных людских потерь. Еще порядка 400 тыс. военнослужащих было ранено. Так считает издание The Economist.

Журналисты утверждают, что эти цифры подтверждаются как их аналитиками, так и независимыми источниками.

«Мы начали сбор данных о боевых потерях из просочившихся или опубликованных отчетов разведывательных агентств, должностных лиц министерства обороны, исследователей и разведданных из открытых источников», — указали они на методику своего подсчета.

По их мнению, из ВСУ почти за два года боевых действий выбыло 60-100 тыс. человек в качестве невосполнимых потерь. Эти люди либо погибли, либо стали негодны к службе в армии. Сама Украина подтверждает 60435 военнослужащих, потерянных безвозвратно. С учетом женщин и пропавших без вести их число может дойти и до 100 тыс. Еще порядка 400 тыс. получили ранения.

Ранее эксперт Леонков заявил, что у Зеленского осталось всего два пути. Он может дать приказ на отвод украинской армии на единую оборонительную линию, используя естественные преграды. Второй вариант прямо противоположен первому, он связан с киданием в бой большого числа мобилизованных украинцев.