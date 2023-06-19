Кадыров заявил о том, что на пограничном посту Белгородской области уже вовсю дежурят чеченские бойцы

Лидер Чеченской Республики рассказал о ситуации на таможенном пункте в Белгородской области. Согласно его словам, бойцы из Чечни активно работают на пограничной территории. Об этом поделилось RT

Как сообщил Рамзан Кадыров в своих социальных сетях, что еще в конце мая нынешнего года таможенный пункт был занят украинскими нацистами. Но на сегодняшний день в этом районе разворачивается совсем другая ситуация. На пограничном посту дежурит Рустам Агуев, будучи начальником отдела МВД России по Курчалоевскому району Республики Чечни.

Кадыров задал вопрос, слабо ли сейчас напасть на работников таможни, если раньше особо не требовалось на это смелости. Ведь ранее они просто занимались контролем потоков транспортных средств и людей через границу.

Также о работе чеченских бойцов на территории, граничащей с Белгородской областью, заявлял Адам Делимханов, который является депутатом Государственной Думы.