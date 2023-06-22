Кадырову подарили пулемет, изготовленный из снарядов ВСУ
Фото: [©Владимир Астапкович/РИА Новости]
Известный донецкий кузнец Виктор Михалев изготовил макет пулемета из снарядов ВСУ и подарил его главе Чечни Рамзану Кадырову.
Подарок Кадырову передал глава Ножай-Юртовского района Асланбек Музураев во время фестиваля «Беноевская весна».
На макете пулемета есть надпись «Ахмат – сила», это лозунг в честь погибшего президента Чечни Ахмата Кадырова.
Культурно-спортивный фестиваль «Беноевская весна» ежегодно проводится в Чечне по инициативе Рамзана Кадырова. Его участники состязаются в традиционных чеченских видах спорта – скачки, стрельба из лука, поднятие камней.