Кадырову подарили пулемет, изготовленный из снарядов ВСУ

Известный донецкий кузнец Виктор Михалев изготовил макет пулемета из снарядов ВСУ и подарил его главе Чечни Рамзану Кадырову.

Подарок Кадырову передал глава Ножай-Юртовского района Асланбек Музураев во время фестиваля «Беноевская весна».

На макете пулемета есть надпись «Ахмат – сила», это лозунг в честь погибшего президента Чечни Ахмата Кадырова.

Культурно-спортивный фестиваль «Беноевская весна» ежегодно проводится в Чечне по инициативе Рамзана Кадырова. Его участники состязаются в традиционных чеченских видах спорта – скачки, стрельба из лука, поднятие камней.