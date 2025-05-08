Кадышева резко изменила райдер после ЧП в Иваново

После инцидента с артисткой Надеждой Кадышевой в Иваново, где зрительница беспрепятственно пробралась на сцену, вопрос безопасности звезды стал еще более важным. В связи с этим, как выяснил KP.RU, организация охраны певицы стала еще дороже.

В Москве стоимость охраны сольного концерта варьируется от 300 до 600 тысяч рублей — в зависимости от масштаба площадки. Как пояснил «Комсомолке» Сергей Новиков из Live Division Concert Agency, профессиональные ЧОПы обеспечивают безопасность не только артиста, но и зрителей. Однако в столице инциденты с Кадышевой маловероятны. К тому же, она собирается ужесточить требования в райдере, в том числе в вопросе безопасности.

Крупные звезды включают в свои райдеры строгие требования: охрана гримерок, подходов к сцене, периметра закулисья. Например, Анну Асти на гастролях сопровождает не менее 10 охранников. Некоторые артисты вроде эпатажного Филиппа Киркорова или Григория Лепса содержат личную охрану, которая работает по отдельным протоколам.

Кроме того, после трагедии в «Крокусе» в Красногорске меры безопасности ужесточились. Теперь даже в регионах организаторы вынуждены пристально относиться к этому вопросу. Как признаются профессионалы, экономия на охране может обернуться не только репутационными, но и финансовыми потерями.

Для зрителей тоже есть правила: досмотр на входе, запрет на пронос опасных предметов, ограничения по приближению к сцене. Как показывает практика, баланс между безопасностью и комфортом — главный вызов для современных концертных площадок.

Ранее сообщилось, что предварительно украинский след найден в нападении на певицу Кадышеву.