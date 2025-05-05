Общественник и блогер Вадим Манукян высказал мнение, что в нападении на певицу Надежду Кадышеву прослеживается украинский след, сообщило интернет-издание «Абзац».

После концерта в Иваново на певицу Надежду Кадышеву напала женщина. По ее словам, с женщиной связался некий журналист. Неизвестный просил задать певице провокационный вопрос, чтобы получить эксклюзивный материал. Женщина не смогла объяснить, кто именно ей передал билет на концерт.

Общественник и блогер Манукян высказал мнение, что певица Надежда Кадышева — патриот своей родины. Он не исключил, что связаться с нападавшей женщиной могли украинские кураторы. Он напомнил, как ранее обманули певицу Ларису Долину. Тогда мошенники также использовали других лиц для выполнения своих указаний.

«Наших творческих деятелей следует особенно охранять во время публичных мероприятий», — высказал мнение блогер Манукян.

По мнению блогера, украинская сторона использует в своих целях запрещенные приемы. Именно публичные люди — одна из их целей. Манукян считает, что сотрудникам правоохранительных органов стоит более тщательно контролировать порядок на массовых мероприятиях. Зритель может нанести ущерб, даже не имея оружия. Известно, что после случая с нападением Кадышева исключит контакт со зрителями.

Вадим Манукян высказал мнение, что фанаты иногда также ведут себя неадекватно. Россияне, имеющие проблемы с ментальным здоровьем, в первую очередь становятся уязвимой мишенью для украинских кураторов.

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