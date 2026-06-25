Кай Син, «Папины дочки» и 1,1 млн рублей за косплей: что покажут на «Фандом Фесте» 10–11 октября

На «ЦСКА Арене» в Москве с 10 по 11 октября 2026 года состоится масштабный фестиваль поп-культуры «Фандом Фест ВКонтакте». Российские поклонники кино, аниме, видеоигр и азиатской культуры смогут оценить последние новинки, увидеть выступления ведущих косплееров и танцоров страны, а также познакомиться с бестселлерами современной молодежной литературы. Ведущими главной сцены станут актер Владимир Канухин и актер озвучки Никита Моисеев, передает « Лента.ру ».

В музыкальном сегменте для участников Феста выступит китайский певец и блогер Кай Син, полюбившийся многим как участник видеопроектов Skyeng, а также WEIYI. В секторе кинематографа поклонников ждет презентация второй части экранизации книги Анны Джейн «Твое сердце будет разбито» — кинокартина «По осколкам твоего сердца». Также зрителей ждет открытая сессия с участниками последнего сезона сериала «Папины дочки» — актеры ответят на вопросы поклонников и поделятся эксклюзивными деталями со съемок.

Для ярых книжных фанатов ведущие издательства страны проведут встречи с любимыми авторами. Издательство МИФ познакомит зрителей с автором бестселлера «Песнь Сорокопута» Фрэнсис Кель. Писательница представит роман «Где мы, там ад» по мотивам «Трагической истории доктора Фауста» Марло. Издательство АСТ организует презентацию манхвы и новеллы «Под дубом» Ким Суджи с показом буктрейлера, а отрывок из книги зачитает популярный актер дубляжа Влад Токарев.

Кроме того, на фестивале впервые представят новую гачу-игру Arknights: Endfield. Любителей косплея и танцев ждет особый приз — команда победителей сможет забрать 1,1 миллиона рублей. Заявки на косплей принимаются до 30 августа, на танцевальные каверы — до 13 сентября.

Фестиваль меняет формат: в этом году гостям доступны места на трибуне, в ложах и на танцполе, а также предусмотрены общие зоны — лекторий, фудкорт и экспо-пространства. В 2025 году фестиваль собрал 15 тысяч человек на площадке Main Stage, билеты были полностью распроданы.