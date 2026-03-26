Как 3D‑печать вернула ребенку возможность хватать предметы: история Глеба из Красногорска

Компания «Моторика ОРТО» (входит в МК АО «Группа Моторика») 26 марта изготовила и установила индивидуальный тяговый протез пальцев для 10‑летнего Глеба Бровара из Красногорска, пострадавшего в результате несчастного случая.

Специалисты компании оказали комплексную поддержку: провели консультации, помогли с оформлением документов, выполнили замеры и передали готовое изделие. Протез создан с применением технологии цифрового протезирования — с использованием 3D‑сканирования, компьютерного моделирования и 3D‑печати. Такой подход позволяет добиться точного соответствия изделия индивидуальным особенностям пользователя.

Тяговый протез работает за счет сохранных движений кисти и запястья. Он помогает частично восстановить функцию захвата и удерживать предметы, облегчая выполнение повседневных задач. Конструкция адаптирована к возрасту Глеба и будет обновляться по мере его роста.

По словам председателя совета директоров МК АО «Группа Моторика» Андрея Давидюка, цифровое протезирование ускоряет процесс: весь цикл изготовления занимает около двух недель, а установка и настройка — 1–2 дня.

Медицинский директор «Моторика ОРТО», врач‑педиатр Дарья Талицкая отметила, что в России подобные протезы предоставляются за счет государства при включении в индивидуальный план реабилитации и абилитации (ИПРА) и регулярно обновляются с учетом роста ребенка. После передачи изделия Глебу провели обучение пользованию протезом, впереди этап адаптации и реабилитации под наблюдением специалистов.