Как безопасно купить унаследованную квартиру: советы юриста

Приобретение унаследованной квартиры на вторичном рынке сопряжено с повышенными рисками, предупреждает Алина Лактионова, партнер и руководитель практики частных клиентов юридической компании «Митра». В интервью агентству « Прайм » она поделилась ключевыми рекомендациями для минимизации потенциальных проблем.

Прежде всего юрист советует заверять сделку купли‑продажи у нотариуса — это дополнительная гарантия ее законности. Важный шаг — запросить у продавца не только стандартные справки из диспансеров, но и полноценное медицинское заключение о состоянии психики. Такая мера позволит исключить риск того, что сделка совершается под влиянием сильнодействующих веществ или в состоянии, когда человек не может в полной мере осознавать свои действия.

Лактионова перечислила основные риски, с которыми можно столкнуться при покупке унаследованной недвижимости:

появление «отказников» или «забытых» наследников, которые позднее могут заявить свои права на жилье;

наличие у прежнего собственника непогашенных долгов — в этом случае кредиторы вправе обратить взыскание на приобретенную квартиру;

присутствие постоянно прописанных в квартире лиц, которые могут оспорить сделку, ссылаясь на фактическое принятие наследства (например, через оплату коммунальных услуг и проживание);

теоретическая возможность восстановления сроков наследования для тех, кто пропустил шестимесячный срок (хотя такой риск считается невысоким).

