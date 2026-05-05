«Как будто Германия, но говорят по-русски»: калининградцам предложили освоить термальные источники Тюмени

Власти самого западного региона России нашли для жителей эксклава неожиданное туристическое направление. На оперативном совещании правительства 4 мая министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак презентовал прямой авиарейс до Тюмени, который, по его мнению, способен разнообразить летний отдых калининградцев, передает «Русский Запад».

По словам министра, сибирский маршрут обладает насыщенным туристическим предложением. Любителям истории и архитектуры стоит обратить внимание на Тобольск, ценителям городской среды — на саму Тюмень, а тем, кто ищет оздоровления и релакса, — на местные термальные источники.

Nordwind Airlines запустила полеты 29 апреля. Рейсы выполняются дважды в неделю, дорога занимает около четырех часов. Цены на билеты выглядят вполне демократично: перелет туда-обратно в начале июня обойдется примерно в 12 тысяч рублей.

Тюменцы уже активно осваивают встречный маршрут. В паблике аэропорта «Рощино» один из первых пассажиров поделился впечатлениями, назвав Калининград и Зеленоградск «вообще другой Россией». По его словам, архитектура и атмосфера создают полное ощущение, что находишься в Германии, хотя вокруг звучит русская речь.

Таким образом, туристический обмен между двумя регионами, разделенными тысячами километров, начался на взаимном восторге.