Как будто умер: почему Бузова до сих пор не может отпустить бывшего мужа Тарасова

После того, как Ольга Бузова в очередном интервью назвала своего бывшего мужа Дмитрия Тарасова тираном, он пригласил ее в гости и пообещал накормить борщом. В соцсетях экс-футболист заявил, что относится к бывшей супруге нормально, несмотря ни на что.

Это далеко не первый случай, когда Бузова без каких-либо причин критикует спортсмена и пытается задеть его. Хотя с момента развода с Тарасовым прошло уже 7 лет, а артистка после этого встречалась с коллегой Давидом Манукяном, тема прошлого брака не отпускает ее.

Телесный психолог Катерина Алексеева объяснила нам, почему звезда так зациклена на одном человеке.

«Если развод у людей достаточно болезненный, если они не сели за стол переговоров и спокойно между собой не договорились о расставании, то эта история обычно неприятно продолжается. Такие ощущения можно сравнить с травмой от смерти близкого человека. Это проживается по эмоциям точно так же и длится до года. Но случается так, что человек может из этой травмы и не выйти», — рассказала собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В то же время, добавила специалист, не исключено, что певица уже отпустила историю и говорит о ней как о факте, делится тем, что с ней происходило, что она пережила.

«Если это были абьюзивные отношения, а Ольга утверждает, что так оно и есть, человеку очень трудно себя потом «собрать воедино». Ему нужно много лет, чтобы восстановиться», — подчеркнула Алексеева.

Тот, кто попадает под абьюз, уверена психолог, начинает говорить о проблеме уже спустя какое-то время. Это могут быть какие-то «уколки», невербальная агрессия, попытки выговориться. Это, по мнению собеседницы, и происходит с Бузовой сейчас.

«Тут важно действительно заняться собой. Как мы видим, она это сделала: начала петь, а это, кстати, очень хороший способ выразить словами то, что сидит у тебя внутри. Это хороший терапевтический процесс. Ходить к психологу, конечно, было бы эффективно, но не факт, что она этого не делала тоже», — отметила специалист.

Новые отношения у Бузовой были, но здесь, считает Екатерина Алексеева, есть разница в том, что Тарасов именно женился на певице. Брак это признание того, что это точно твой партнер, это очень важно.

«Насколько я знаю, у Ольги в приоритете традиционные ценности, есть достаточно правильные принципы. Для нее брак, скорее всего, является чем-то серьезным», — заключила собеседница.

Ранее Бузова опровергла слухи о романе с Нагиевым, которые пустил ее бывший муж.