Врач-нефролог Дарья Садовская в своем Telegram-канале рассказала о неочевидном признаке психического здоровья. По ее словам, люди с устойчивой психикой способны заснуть даже в состоянии сильного стресса. В качестве примера она привела Уинстона Черчилля и Наполеона Бонапарта, которые умели засыпать перед сражениями, в периоды крайнего напряжения.

Доктор объяснила, что сонливость в стрессовой ситуации может быть вызвана двумя причинами. Первая — реакция «бей или беги», при которой организм тратит колоссальное количество энергии, и для ее восстановления требуется сон. Вторая — механизм «замирания», когда тело как бы застывает, пережидая опасность, что также может проявляться сонливостью.