Как есть блины и худеть: советы врача-диетолога на Масленицу

Масленичная неделя набирает обороты, и блины прочно обосновываются на обеденных столах. Вместе с аппетитом приходят и вопросы: сколько лакомства можно съесть без последствий для здоровья, с чем его лучше сочетать и можно ли сделать тесто менее вредным еще на этапе приготовления? Ответы на них aif.ru дала врач-диетолог Татьяна Залетова.

Главный вопрос для следящих за фигурой — количественный. Диетолог предлагает опираться на точный математический расчет. Для здорового человека без нарушений углеводного обмена, диабета и лишнего веса норма составляет 2–4 средних блина без учета начинки. Это абсолютно адекватная порция, которая не нанесет вреда.

Почему именно столько? Один классический блин на молоке и муке тянет на 100–130 килокалорий. Порция из трех штук — это уже 300–400 килокалорий. С начинкой получается полноценный прием пищи или плотный перекус.

Опасность блинов не столько в калориях, сколько в быстрых углеводах из муки высшего сорта и сахаре, которого много в вареньях и меде. Это провоцирует резкий скачок глюкозы в крови.

«Если съесть 7–10 блинов за раз, вы получите огромную дозу углеводов и жира. Это приведёт к резкому скачку уровня глюкозы, а затем к такому же резкому падению, и уже через два часа вы снова почувствуете голод и вновь станете что-нибудь есть», — предупреждает диетолог.

Чтобы избежать скачков сахара, важно правильно сочетать блины. Калорийность снизить нельзя, но можно уменьшить гликемический индекс и увеличить сытость. Лучший вариант — добавлять белок: нежирный творог, отварное мясо, рыбу. Белок замедляет всасывание глюкозы и дает организму аминокислоты. Идеально дополнить начинку овощами или зеленью — клетчатка превратит блин в полноценное блюдо.

Самый худший вариант — блины с чем-то сладким: сгущенкой, вареньем, медом. Это сочетание углеводов с углеводами. После такого приема пищи, скорее всего, захочется спать, а потом опять есть.

Улучшить рецепт можно еще на этапе приготовления. Диетолог советует использовать минимум масла, не жарить на маргарине и не смазывать готовые блины маслом. Пшеничную муку высшего сорта лучше заменить на цельнозерновую, гречневую, овсяную или полбяную — можно сделать микс пятьдесят на пятьдесят. Такая мука имеет более низкий гликемический индекс и содержит клетчатку с витаминами группы B.

В тесто стоит добавить отруби, молотые семена льна или чиа — они обогатят блюдо пищевыми волокнами и омега-3. Несколько ложек сухого молока или сывороточного протеина увеличат количество белка, сделают блины сытнее и полезнее.

Есть категории людей, которым от угощения лучше отказаться. Осторожными нужно быть людям с избыточным весом и тем, кто уже снижает вес. Блины калорийны и могут не давать длительного насыщения. Противопоказания касаются пациентов с диабетом и инсулинорезистентностью — им нужна консультация врача. При заболеваниях ЖКТ жареное жирное тесто создаст нагрузку на желчный пузырь и поджелудочную, что может спровоцировать обострение. При целиакии пшеничные блины под запретом, но можно печь из рисовой, гречневой или кукурузной муки. При лактазной недостаточности молоко заменяют водой, кефиром или растительным молоком.

Даже здоровым людям стоит выбирать правильное время для блинной трапезы. Идеальные варианты — завтрак, обед или первый перекус. Вечером есть блины не рекомендуется: простые углеводы уйдут в жировое депо, а тяжелая пища может нарушить сон и вызвать изжогу.

Главный совет диетолога на праздничную неделю — сохранять спокойствие и здравый смысл. Блины — это не зло, а просто еда, точно такая же, как и любая другая. Их можно есть, если нет прямых противопоказаний. Но даже в Масленицу лучше ограничиться небольшой порцией.

