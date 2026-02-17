Блины, сожжение чучела и хороводы: где в Подмосковье пройдут народные гуляния на Масленицу-2026

Масленица — традиционный праздник, который отмечают в России каждую весну. Это время веселых гуляний, вкусных блинов и народных традиций. Жители Подмосковья имеют уникальную возможность насладиться праздничной атмосферой в многочисленных местах, организованных специально для встречи Масленицы. Где можно отметить этот праздник — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Луховицы

21 февраля в 14:30 на экоферме «Былинкино» пройдет фестиваль «Масленица в Былинкино». Гостей ждут уличные игры, спортивные эстафеты, выступления фольклорных коллективов и артистов, а также традиционные блины.

22 февраля с 10:30 пройдет народное гуляние «Солнечная Масленица» в Парке Культуры и Отдыха. В программе праздничный концерт, театрализованное представление, весенние мастер-классы, традиционные масленичные забавы, игры для детей и угощения. Закончатся праздник сожжением чучела Масленицы.

Возрастное ограничение всех мероприятий — 0+.

Балашиха

В национальном парке «Лосиный остров» жители и гости Балашихи смогут отпраздновать Масленицу в Дендрарии заповедника. Гостей ждут в экоцентре «Дендрарий» 21 и 22 февраля. Празднование начнется в 11:00. В программе праздника угощение чаем с блинами, катание с горки, праздничные хороводы с песнями, игра в снежки и многое другое.

Возрастное ограничение всех мероприятий — 0+.

Фото: [ Медиасток.рф ]

Химки

Парк Толстого станет одной из центральных площадок масленичных гуляний в Химках. В воскресенье, 22 февраля, в парке пройдет большая уличная программа «Солнечная Масленица». Гостей ждут масштабные гулянья под открытым небом, которые завершатся зрелищным обрядом сжигания масленичного чучела, знаменующим окончательный уход холодов.

В 12:00 народные гулянья одновременно начнутся также в парках «Дубки», Величко и «Экоберег». В 15:00 эстафету праздника подхватит площадка у ДК «Фирсановка».

Возрастное ограничение всех мероприятий — 0+.

Серпухов

В Приокско-Террасном государственном природном биосферном заповеднике 21 февраля пройдет программа «Заповедный разгуляй». В программе заявлены «Заповедный забег», квест «Экологическая спартакиада», мастер-классы, соревнования, викторины, кроссворды, ребусы и загадки на тему экологии.

Движение «Здоровое Отечество» приглашает всех жителей Серпухова на масленичные гуляния «Солнце на ладонях»! Праздник пройдет 22 февраля. Жителей и гостей Подмосковья ждут веселье, спорт, конкурсы и ароматные блины.

В воскресенье на площади ДК им. Ленина праздник пройдет с 10:00 до 15:00. В этот день на площадке развернется настоящая праздничная атмосфера. В программе — яркие театральные, музыкальные и танцевальные выступления.

Для самых активных гостей подготовили веселые игры, флешмобы и праздничные хороводы. Любителям соревнований предложат испытать свою силу удара — победителей ждут призы. Одним из самых ярких моментов праздника станет фаер-шоу со сжиганием чучела. Гости смогут насладиться бесплатными угощениями и получить сладкие подарки.

Возрастное ограничение всех мероприятий — 0+.

Фото: [ istockphoto.com/Aleksei Smyshliaev ]

Подольск

В субботу и воскресенье дома культуры Подольска порадуют жителей городского округа насыщенной программой.

В субботу, 21 февраля, встречать весну будут в ДК ЗИО. «Масленичный разгуляй» начнется в 12.30. Для гостей готовят представление с богатырскими забавами, скоморошьи заклички и лотерею с вкусными призами.

А в воскресенье, 22 февраля, жители Подольска смогут отметить Масленицу во Дворце культуры «Октябрь». Организаторы обещают масленичные забавы и занимательные мастер-классы, большой концерт и конкурсы с призами, блины и солдатскую кашу. Начало в 12.00.

В это же время праздник «Царевны зиму провожают» начнется в ДК «Металлург». В программе концерт, народные забавы, конкурс на лучшую Маслену, угощение блинами и горячим чаем.

В полдень в воскресенье «Широкая Масленица» развернется и на дворцовой площади усадьбы Дубровицы. Жителей Подольска ждут народные гуляния с обрядами, масленичными играми и забавами, частушки и песни, хороводы и традиционные праздничные лакомства.

В финале всех четырех мероприятий, которые пройдут в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье», с песнями и плясками гости проводят зиму сжиганием Масленицы.

Возрастное ограничение всех мероприятий — 0+.

