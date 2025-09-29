Как избежать «красных флагов» в социальных сетях для работодателей

Присутствие в социальных сетях оказывает влияние на профессиональный путь. Лусине Абгарян, операционный директор HR-холдинга Ventra, поделилась с «Газетой.Ru» информацией о том, какие публикации могут стать причиной отказа в трудоустройстве, а какие, напротив, увеличивают шансы на получение желаемой должности.

Независимо от популярности и настроек приватности аккаунта, следует помнить, что все, что попадает в интернет, остается там навсегда. Поэтому к ведению профиля в соцсетях необходимо подходить с максимальной ответственностью.

Эксперт советует разделять аккаунты для различных сфер жизни, особенно если планируется активное использование соцсети для продвижения в профессиональной области. Так, увлечения, занимающие значимое место в жизни, целесообразно освещать в отдельном профиле.

Рекомендуется придерживаться в виртуальном пространстве тех же норм поведения, что и в реальной жизни. Особое внимание следует уделить деликатным темам, таким как религия, политика и воспитание детей. Также следует проявлять осторожность с публикуемым личным контентом.

Социальные сети стали важным инструментом для карьерного роста. Успешное использование соцсетей может способствовать поиску работы и развитию личного бренда, что, в свою очередь, повысит шансы на получение желаемой должности или продвижение по службе.

Работодатели, рассматривая потенциальных кандидатов, изучают их профили в соцсетях. Именно поэтому важно формировать позитивный профессиональный имидж.

Абгарян перечислила моменты, которые могут оттолкнуть работодателя: жалобы на работу и коллег, оскорбительные публикации, материалы дискриминационного характера, призывы к насилию, активное участие в спорах и конфликтах. Также работодателя может насторожить наличие большого количества сторонних проектов, не связанных с основной деятельностью.

По словам эксперта, социальные сети отражают образ жизни и мировоззрение человека, что позволяет получить более полное представление о кандидате, чем резюме. Важно научиться эффективно использовать этот инструмент и сформировать образ, способствующий профессиональному развитию.

