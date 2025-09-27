Россиянам рассказали, какие выплаты вырастут вслед за МРОТ

Планируемое с 2026 года повышение федерального МРОТ более чем на 20% окажет прямое влияние на размер ряда социальных выплат.

Как сообщил ТАСС член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров, вслед за ростом минимального размера оплаты труда увеличатся минимальные уровни пособий по временной нетрудоспособности (больничные), по беременности и родам (декретные), а также отпускных выплат.

Эксперт пояснил, что МРОТ выступает ключевым ориентиром для расчета широкого спектра финансовых обязательств работодателя. Эта величина определяет не только минимальную заработную плату, но и напрямую влияет на расчет отпускных, командировочных, пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет, а также на объем страховых взносов, отметил Машаров.

При этом он подчеркнул, что повышение МРОТ не затрагивает размер уже назначенных пенсий. Однако для работающих граждан оно имеет долгосрочный положительный эффект: «Рост заработной платы ведет к увеличению страховых взносов в СФР, за счет которых формируются пенсионные баллы. Следовательно, чем выше официальный доход, тем больше будет будущая пенсия».

В 2025 году федеральный МРОТ составляет 22 440 рублей. С 1 января 2026 года его планируется повысить до 27 093 рублей. Отдельно отмечается, что в регионах может устанавливаться свой минимальный порог оплаты труда, который не может быть ниже федерального, но может его превышать по согласованию с профсоюзами и объединениями работодателей.

Ранее председатель комиссии ОП РФ по демографии и защите семьи Сергей Рыбальченко предложил увеличить выплату многодетным семьям на ипотеку до 1 млн рублей.