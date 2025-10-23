Как избежать штрафа за отсутствие прописки при съеме жилья

Фото: [ Многоквартирный дом в ЖК «Высокий берег» для переселенцев в Лыткарино/Медиасток.рф ]

Проживание в другом регионе без временной регистрации более трех месяцев грозит штрафами до ₽3-5 тыс. жильцу и арендодателю, но от наказания освобождены те, кто остановился у близких родственников, рассказал ТАСС зампред комитета Госдумы Сергей Колунов.

В РФ существует два вида регистрации: постоянная — по месту жительства с отметкой в паспорте, и временная — по месту пребывания, если человек уезжает в другой регион более чем на 90 дней.

Если гражданин проживает в съемной квартире без временной регистрации, ему грозит административный штраф по статье 19.15.2 КоАП: до ₽5 тыс. в Москве и Санкт-Петербурге и до ₽3 тыс. в остальных регионах.

Штраф также предусмотрен для арендодателей, сдающих жилье лицам без регистрации. Для юридических лиц штраф достигает ₽800 тыс.

От наказания освобождены граждане, остановившиеся у близких родственников — супругов, родителей, бабушек и дедушек, детей и внуков, зарегистрированных на территории региона. Главное — подтвердить факт родства официальными документами.

