Как изменились цены на два популярных продукта за год

Средняя стоимость продуктовой корзины в России за год увеличилась на 9%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные «Контур.Маркета». Наибольший рост цен зафиксирован на лук — 23% и творог — 20%.

Аналитики проанализировали более 100 млн чеков за третий квартал 2025 года и сравнили с аналогичным периодом 2024 года. В результате выявлено, что значительное удорожание также наблюдалось у говядины — 17% и курицы — 18%.

По словам аналитика Ксении Корзан, рост цен на говядину и творог связан с увеличением себестоимости производства, в частности времени выращивания скота — от 18 до 30 месяцев. Цена на курицу повысилась из-за роста спроса на альтернативное мясо, а лук подорожал из-за неурожая прошлого года.

