Как ключ от домофона может стоить вам квартиры? Шокирующая история учительницы из Кузбасса

По информации регионального управления МВД, злоумышленники воспользовались доверчивостью женщины и внушили ей необходимость перевести все свои средства.

Инцидент начался с телефонного звонка, в котором мошенники, представившиеся сотрудниками сервисной службы, убедили женщину продиктовать код из СМС для «активации новых ключей». Вскоре после этого на связь вышел другой аферист, на этот раз под видом сотрудника «Госуслуг». Он сообщил, что на ее имя оформлена фиктивная доверенность, предоставляющая право распоряжаться счетом неизвестному иностранцу, и запугал педагога уголовной ответственностью.

Чтобы избежать мнимого преследования, женщина под диктовку злоумышленников совершила ряд финансовых операций: продала собственную квартиру, оформила кредиты и микрозаймы, а также сняла все накопления. Общая сумма, переведенная мошенникам, составила 4,2 миллиона рублей. Осознание обмана пришло к ней лишь тогда, когда связь с аферистами прервалась. Интересно, что, как сообщает полиция, пострадавшая была в общих чертах знакома с подобными схемами, но не смогла распознать обман в своей ситуации.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется розыск причастных лиц.

