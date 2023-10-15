Как корова языком слизала: в Красноярске бывшая жена украла со счета раненного мужа-ветерана СВО 3 млн рублей
Фото: [Евгений Черненко / Подмосковье Сегодня]
36-летний житель Красноярска, принимавший участие в боях в зоне спецоперации на Украине и получивший ранение, обратился за помощью к полицейским, заявив, что его бывшая супруга сняла без его ведома с карты 3 млн рублей.
Как передает Baza, минувшим летом российский боец попал в госпиталь. За время лечения на его счет поступили боевые. Однако потратить ему их было не суждено. Вернувшись домой, мужчина проверил финансы и не досчитался довольно круглой суммы. Вернее, счет оказался совершенно пуст.
«По версии мужчины, их украла его бывшая: ее карта была привязана к его счету. Они подтвердили историю военнослужащего и возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере», - приводится в публикации.
К настоящему времени задержать предприимчивую даму не удалось. Женщина объявлена в розыск.