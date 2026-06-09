Как легально грабят туристов в курортных лавках: наценка на воду на испанском пляже достигает 500%

Travel-блогер Гарри (под ником Harry Tokky в TikTok) провел наглядный эксперимент на популярнейшем испанском курорте Бенидорм и вскрыл механизм уличного ценообразования, который заставил туристов массово пересчитывать свои отпускные бюджеты, передает « Турпром ».

На знаменитой прогулочной улице Бенидорм-стрит блогер зашел в первую попавшуюся лавку на первой линии и купил маленькую бутылку воды. Кассир выставил счет ровно в 1 евро (около 100 рублей). Для британских туристов, привыкших к высокой инфляции у себя на родине, эта цена показалась подарком судьбы — в Лондоне у вокзалов за бутылку воды просят 4 или даже 10 фунтов.

Однако сам блогер пояснил, что в любом крупном сетевом испанском супермаркете точно такая же бутылка стоит не более 20–30 евроцентов. Таким образом, наценка на туристическом променаде составляет от 300 до 500 процентов от реальной себестоимости товара. Мелкая розница у пляжа работает со сверхприбылью, эксплуатируя естественные потребности человека в жару.

Эксперт по международному туризму Анатолий Ковтун объяснил, что этот случай наглядно показывает скрытые алгоритмы работы главных «легальных жуликов» любого курорта мира — от европейской Коста-Бланки до пляжей Антальи, Хургады или Паттайи, то есть владельцев мелких лавок и киосков на первой береговой линии. По его словам, продавать воду за целый евро при себестоимости в 20 центов — это высокомаржинальный бизнес, построенный на лени, жажде и неосведомленности путешественников.

Мелкие, на первый взгляд незначительные траты по 1–2 евро на воду и снеки у пляжа за две недели отпуска незаметно, но гарантированно съедают до трети всего свободного бюджета.

Эксперты советуют туристам никогда не покупать воду, газировку, мороженое и кремы от солнца на главных прогулочных улицах. Нужно пройти всего 200–300 метров вглубь жилых кварталов до крупного сетевого супермаркета — там цены будут в 4–5 раз ниже. Воду лучше брать с собой из отеля или купить пятилитровую канистру и переливать в многоразовую бутылку перед выходом на пляж.