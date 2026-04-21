Как легально объехать яму через сплошную: важное уточнение от ГАИ для всех автомобилистов

Представители Госавтоинспекции уточнили ситуации, в которых нарушение разметки наказывается только денежным штрафом, и напомнили о нюансах объезда препятствий и обгона тихоходов. Об этом пишет naavtotrasse.

Штраф вместо лишения: основные сценарии

Многие водители ошибочно полагают, что любое касание сплошной линии разметки ведет к изъятию водительского удостоверения. Однако, как пояснили в ведомстве, решающее значение имеет направление движения и маневр. Лишение прав (или штраф 5000 рублей) грозит преимущественно за выезд на встречную полосу в нарушение правил. В остальных случаях предусмотрены более мягкие санкции.

1. Перестроение в попутном направлении

Если водитель пересек сплошную линию, разделяющую полосы одного направления (например, перед перекрестком), это квалифицируется по ч. 1 ст. 12.16 КоАП РФ.

Наказание: предупреждение или штраф 500 рублей.

2. Выезд на «выделенку»

Пересечение сплошной при заезде на полосу для общественного транспорта также не влечет лишения прав, но карается строже.

Москва и Санкт-Петербург: 3 000 рублей.

Другие регионы: 1 500 рублей (ст. 12.17 КоАП РФ).

3. Повороты и развороты

Маневры, связанные с пересечением сплошной (в том числе двойной) для смены направления движения, не считаются ездой по «встречке».

Разворот или поворот налево: штраф от 1 000 до 1 500 рублей (ч. 2 ст. 12.16 КоАП РФ).

Выезд из двора налево через сплошную: штраф 500 рублей.

Особые случаи: препятствия и тихоходы

Существует ряд ситуаций, когда пересечение разметки продиктовано дорожной обстановкой. Здесь закон проявляет определенную гибкость, но требует строгого соблюдения условий.

Объезд препятствия

Если на полосе находится неподвижный объект (сломанный автомобиль, дефект покрытия), который невозможно объехать справа, водитель может пересечь сплошную.