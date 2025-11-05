Как мужчины с колясками и латте меняют лицо Европы и само понятие отцовства

В странах Северной Европы набирает популярность феномен под названием «латте-папы» — молодых отцов, которые берут отпуск по уходу за детьми и активно участвуют в воспитании. Мужчины с колясками и чашкой кофе стали привычным видом на улицах Швеции, Норвегии и Финляндии, а сам феномен превратился в символ новой семейной модели, передает « Лента.ру ».

По данным шведских социологов, культура равного участия родителей в заботе о ребенке сформировалась благодаря государственной политике, действующей с 1974 года. В стране был введен оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком, рассчитанный на 480 дней, из которых около 30% используют мужчины. Государство покрывает до 80% зарплаты и стимулирует обоих родителей делить обязанности поровну.

Шведские исследователи отмечают, что подобная практика положительно влияет не только на семью, но и на здоровье самих мужчин. Согласно данным Стокгольмского университета, за два года после рождения ребенка количество госпитализаций отцов из-за злоупотребления алкоголем снизилось на 34%. Специалисты связывают это с более активным участием мужчин в жизни семьи и снижением уровня стресса.

«Латте-папы» стали популярными героями соцсетей: в Сети можно увидеть множество роликов, где молодые мужчины гуляют с детьми, посещают занятия для родителей и демонстрируют осознанный подход к воспитанию. Многие пользователи называют их примером современного отцовства, а хештег #lattedad собрал миллионы просмотров.

Тем не менее в дискуссиях нередко звучит критика: часть пользователей указывает, что подобное поведение должно быть нормой, а не поводом для восхищения. Несмотря на это, феномен продолжает распространяться за пределами Скандинавии — аналогичные программы уже начали внедрять в Южной Корее и некоторых странах Европы.

