Как на дорогах Москвы: что изменится для владельцев катеров весной 2026

Государственная дума приняла в первом чтении пакет правительственных законопроектов, расширяющих права региональных властей в области навигации. Документы наделяют субъекты федерации, включая Москву, полномочиями по автоматической фиксации нарушений правил плавания и выставлению штрафов их владельцам. Соответствующая информация размещена в думской базе данных, пишет Ъ.

Разработчики предлагают использовать на водных объектах камеры, работающие по принципу комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения. Поправки вносятся в Кодекс об административных правонарушениях, Кодекс внутреннего водного транспорта и ряд смежных законов.

Согласно тексту документа, регионы получат право самостоятельно определять места размещения автоматических средств фотовидеофиксации. Камеры будут нацелены на выявление проступков по статье 11.7 КоАП РФ. Речь идет о нарушениях правил плавания и стоянки, превышении скорости, а также несанкционированной подаче звуковых сигналов. Штрафные санкции по данной статье достигают 25 тысяч рублей. В отдельных случаях нарушителю грозит лишение прав на управление судном.

Отдельный блок поправок касается столицы. Московским властям планируют передать функции диспетчерского регулирования движения судов в акватории города. Исключение сделают лишь для транзитного флота. Мэрия сможет согласовывать маршруты и расписание пассажирских перевозок, определять места размещения зарядных станций для электромоторов и ужесточать экологические требования для входящих в город кораблей.

На пленарном заседании 17 марта заместитель министра транспорта Дмитрий Зверев пояснил, что нововведения создают правовую базу для межведомственного взаимодействия при использовании камер на реках. Представитель комитета по транспорту Виктор Дерябкин отметил успешный опыт Москвы в организации регулярных речных перевозок. По его словам, для управления потоком из 800 судов, ежедневно курсирующих по Москве-реке, столице действительно необходимы диспетчерские функции.

В ходе обсуждения депутат Олег Леонов поинтересовался судьбой данных, получаемых с камер. Он отметил, что законопроект не уточняет ведомство, уполномоченное на их обработку. Замминистра транспорта в ответ заявил, что создаваемая система будет носить межведомственный характер. Другой парламентарий, Алексей Волоцков, обратил внимание на отсутствие в текущей редакции механизма наказания за повторные нарушения, однако выразил уверенность, что этот недочет исправят ко второму чтению.

В Центре организации дорожного движения, комментируя инициативу, заявили о поддержке законопроекта. Там напомнили, что город уже развернул масштабную сеть наблюдения за акваторией: смонтировано около 500 камер с разрешением 4К. Операторы Речного ситуационного центра в онлайн-режиме отслеживают маневры судов и фиксируют признаки нарушений. В ЦОДД рассчитывают, что принятие закона позволит использовать накопленный опыт для автоматического выписывания штрафов, что повысит безопасность и дисциплину на водных объектах столицы.