Как не прогадать с покупкой: топ надежных китайских машин до 3 млн рублей

Автоэксперт Александр Ковалев составил рейтинг лучших предложений среди китайских автомобилей, стоимость которых не превышает 3 миллиона рублей. Своими выводами специалист поделился с изданием «Российская газета».

По мнению эксперта, одним из наиболее надежных вариантов на рынке является кроссовер Haval Jolion. Специалист отметил его хорошую адаптацию к российским условиям эксплуатации. Преимуществами модели он назвал доступность запасных частей и удачные параметры по транспортному налогу. В машине достаточно места для пассажиров, а топовые версии оснащаются полным приводом и современным набором электронных помощников. Ковалев подчеркнул, что этот автомобиль уже успел зарекомендовать себя как надежный и ликвидный актив.

В сегменте подержанных машин особого внимания, по словам эксперта, заслуживает Chery Tiggo 8 Pro Max. Данная модель привлекает наличием семиместного салона. Автомобиль отличается гибкими возможностями трансформации, что делает его практичным выбором для большой семьи. Под капотом у него установлен двухлитровый мотор, а важным преимуществом специалист назвал наличие системы полного привода.