Как новая и с Лениным на борту: раритетный ВАЗ из Балашихи вызвал споры о ценности ретроавтомобилей

На одной из улиц подмосковного Железнодорожного заметили автомобиль, будто сошедший со страниц календаря 1980-х годов. Как пишет REGIONS со ссылкой на «В Балашихе|Все новости», речь идет о ВАЗ-2105, который не просто сохранился, а предстал перед очевидцами в безупречном виде.

Автомобиль привлек внимание не только своей сохранностью, но и стилистическим оформлением. Кузов украшает красная полоса, а на стеклах и панелях размещены тематические наклейки: герб РСФСР, советский знак качества, портреты Владимира Ленина и Иосифа Сталина. Особый колорит создает металлический багажник на крыше — деталь, характерная для эпохи дефицита.

При этом состояние автомобиля вызывает искреннее удивление. На кузове отсутствуют следы коррозии, сколы или серьезные царапины. Даже колесные арки и пороги, обычно первые жертвы российских дорог, выглядят безупречно. Чистота автомобиля наводит на мысль о том, что он практически не использовался по прямому назначению. Последние ВАЗ-2105 были собраны на заводе в 2010 году, что делает этой модели как минимум 14 лет. Такая сохранность стала поводом для шуток в сети о «машине времени», случайно оставленной на улице.

«На сайтах бесплатных объявлений „пятерки“ уходят по цене от ₽70 до ₽500 тыс., но большинство из них обречены погибнуть, перевозя кирпичи на даче или арбузы в сезон. Цену этой машины даже трудно себе представить», — комментирует подписчик канала.

Однако данная модификация, по общему мнению, выходит далеко за эти рамки.

Чтобы прояснить вопрос, REGIONS обратился к эксперту. Коллекционер ретроавтомобилей с десятилетним стажем Александр Оливкин подтвердил, что подобные экземпляры представляют особый интерес. Их стоимость определяется не столько технической частью, сколько исторической ценностью и уровнем исполнения. По словам эксперта, такой автомобиль, скорее всего, создавался для души, возможно, как дань памяти определенной эпохе или человеку.

Если владелец решит выставить авто на продажу, оно автоматически перейдет в категорию коллекционных. В этом случае цена, как отметил Оливкин, может начинаться от одного миллиона рублей и более. Все зависит от состояния «начинки» — двигателя, салона и ходовой части, которые, судя по внешнему виду, также могут находиться в отличном состоянии.

