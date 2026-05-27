«Как нужно любить Северную Корею?» Эксперт назвал две главные причины, почему россияне не поедут в КНДР

Массового туристического потока из России в Северную Корею ждать не стоит, пока не будут устранены две ключевые проблемы — транспортная доступность и визовый режим. Такое мнение в беседе с RTVI высказал вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян.

По данным туроператоров, в 2025 году КНДР посетили около 3–5 тысяч россиян — цифры разнятся в зависимости от источника. Эксперт считает, что для массового интереса этого недостаточно.

Логистика: рейс есть, а пассажиров нет

Одна из главных проблем — отсутствие удобных прямых рейсов из центральной части России.

«То, что летают самолеты из Владивостока, — это некое маргинальное решение», — подчеркнул Мкртчян.

По его словам, чтобы добраться до Пхеньяна, например, из Краснодара, туристу нужно сначала лететь в Москву, затем во Владивосток, и только потом — в КНДР.

«Это как нужно любить Северную Корею, когда из того же Краснодара есть рейсы в Дубай, в Турцию, в Египет, в Армению, в Грузию, да куда угодно?» — задал риторический вопрос эксперт.

Формально прямой рейс Москва — Пхеньян существует с июля 2025 года. Перевозчик Nordwind получил на него субсидию в 124 млн рублей. Однако, по данным «Коммерсанта» от апреля 2026 года, туристов на рейсах «фактически не было», а перевозчик освоил лишь 40 млн рублей. Большинство туристов по-прежнему летят через Владивосток рейсами северокорейской Air Koryo.

Визы и жесткие правила: «Ни одного шанса на массовый туризм»

Второй барьер, по мнению собеседника RTVI, — визовый режим. Эксперт отметил, что КНДР проигрывает соседнему Китаю, который отменил визы для россиян.

«Вот что должно человека побудить поехать в Северную Корею, когда рядом шикарный, роскошный, безвизовый Китай, где есть пляжный туризм?» — задал он вопрос.

Кроме того, правила поведения для туристов в КНДР остаются крайне жесткими. Покидать отель без гида нельзя, передвигаться — только по утвержденному маршруту, фотографировать статуи вождей можно только в полный рост (селфи запрещены). Нельзя обсуждать политику, шутить про руководство страны и громко разговаривать.

«Зачем это ограничение свободы? <…> Почему передвижение в составе группы обязательно? Почему нельзя одному гулять по городу? Пока Северная Корея все эти нюансы не уберет, а именно — визы, запрет свободного выхода в город — никогда там туризм не будет массовым и даже ни одного шанса на это нет», — заявил Мкртчян.

По его убеждению, в КНДР ездят туристы в основном из двух стран — России и Китая, и то в очень урезанном виде. Массового потока не будет никогда.

В марте 2026 года замглавы комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов допустил рост поездок россиян в КНДР на 20–40%, до 6–7 тысяч человек, но оговорился: сдерживающими факторами остаются визовые барьеры, отсутствие самостоятельного туризма и инфраструктурные ограничения.