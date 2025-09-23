Как одна ошибка рабочих оставила без воды 2000 семей? История фекального потопа в Шушарах

В Шушарах произошла серьезная коммунальная авария. Как сообщает Telegram-канал «Фонтанка SPB Online», в результате повреждения канализационного коллектора жители многоэтажки на Вилеровском переулке, 6, столкнулись с фекальным потопом, затопившим технические помещения здания.

Инцидент произошел во время работ по прокладке газопровода на пересечении Новгородского проспекта и Школьной улицы. Строители случайно повредили подземную канализационную магистраль, что привело к масштабному затоплению подвала жилого дома. Авария оставила без водоснабжения более двух тысяч квартир, причем перерыв в подаче воды превысил 24 часа.

Жильцы дома столкнулись с неопределенностью: по словам одной из жительниц, сроки восстановления водоснабжения несколько раз переносились. Она также отметила, что здание является одним из крупнейших в городе, что усугубляет масштабы проблемы. Ситуация привлекла внимание надзорных органов: дежурный прокурор, выслушав жалобы, рекомендовал жителям оформлять их в письменном виде.

Ранее сообщалось о том, что уровень воды в Санкт-Петербурге достиг 149 см из-за циклона «Бернвард».