Как официально вывезти ОССиГ в Подмосковье

Все отходы, полученные в результате демонтажных, отделочных и прочих строительных работ, объединены в одну категорию — ОССиГ.

Для отслеживания перемещения стройотходов была создана Автоматизированная Информационная Система контроля. Без регистрации в АИС ОССиГ ни одна компания не имеет права вывозить или перерабатывать отходы строительства, сноса и грунтов.

Каждая перевозка сопровождается выдачей электронного талона. Это официальный документ, в котором содержится информация:

об отходопроизводителе;

описание типа груза;

об объеме отходов;

о классе опасности.

При заполнении талона важно указывать достоверную информацию. В случае несоответствия реальной картины тому, что указано в документе, отходополучатель имеет право не принимать отходы. Оформлять электронный талон на вывоз ОССиГ придется повторно.

Для удобства было разработано ПО для смартфонов, которое заменило стационарный контрольно-измерительный пункт. Мобильный КПТС дает возможность:

оперативно заполнять все сопроводительные документы;

вносить в базу данные о мусоровозе отходоперевозчика;

фиксировать габариты и вес груза.

Согласно статистике, использование КПТС поспособствовало повышению количества корректных рейсов без ошибок до 88%.

Лицензированная компания «Санитар города» зарегистрирована в реестре ОССиГ, каждое перемещение можно отследить в АИС — встроенная спутниковая навигация позволяет в любой момент узнать координаты местонахождения мусоровоза. Работаем с физическими и юридическими лицами по договору.