Как подать заявку на участие в электронном голосовании на предстоящих выборах

Жители Подмосковья впервые в этом году смогут проголосовать онлайн на сентябрьских выборах губернатора Московской области. В региональном Избиркоме поясняют, как заранее подать заявку на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ). Заполнить соответствующую форму нужно на портале госуслуг с 24 июля по 4 сентября. Соответственно для этого должна быть подтвержденная учетная запись на этом ресурсе.

Дистанционное электронное голосование удобно тем, что сделать свой выбор можно в любое время и из любой точки, где есть доступ к сети интернет.

«Если у кого-то будут трудности с голосованием онлайн, то можно будет позвонить на горячую линию ОПМО, мы будем консультировать, объяснять, как проголосовать с электронного устройства, в какой раздел перейти, и так далее», – сообщил заместитель председателя Комиссии по науке, образованию и развитию наукоградов Общественной палаты Московской области, председатель общественного совета при Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области Олег Стогов.

Однако, если избиратель сначала подал заявку на ДЭГ, а затем решил, что все-таки хочет прийти на участок и заполнить бюллетень, то запрос на дистанционное электронное голосование необходимо аннулировать. Сделать это также можно на портале гослуслуг. Но важно помнить, что отозвать запрос нужно до 23.59 4 сентября. Если этого не сделать, то электронный вариант останется единственным способом голосования.