«Как получилось, что об этом не знали в управлении образования?» Меликов о ЧП в параульском детсаду

После инцидента с отравлением угарным газом воспитанников детского сада в селе Параул глава Дагестана Сергей Меликов провел экстренное совещание, где обнародовал шокирующие подробности.

Выяснилось, что частное дошкольное учреждение, где пострадали десять детей, было организовано в приспособленном одноэтажном доме без каких-либо необходимых лицензий и согласований.

«Как получилось, что об этом не знали в управлении образования, в администрации района?» — цитирует его слова пресс-служба.

Напомним, в понедельник из этого частного садика в Карабудахкентском районе с симптомами отравления угарным газом были срочно госпитализированы десять детей. Состояние троих из них позволило выписать их уже к вечеру того же дня, остальные семеро прошли курс лечения и были отпущены домой только в среду.

Глава республики дал поручение провести максимально объективное расследование всех обстоятельств случившегося, подключив к нему правоохранительные органы для установления степени вины каждого должностного лица.

