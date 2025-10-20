В Подмосковье торгуют жуткими «коллекционными» трупами животных

Жители Московской области размещают в интернете объявления о продаже заспиртованных трупов животных — рептилий, грызунов и птиц, которых продавцы предлагают в качестве коллекционных экспонатов и готовы отправлять почтовыми посылками. REGIONS со ссылкой на юриста и зоолога узнал , насколько правомерны такие продажи.

Несмотря на заявления о научной или образовательной ценности, зоолог Илья Володин подтверждает, что легальные научные образцы не поступают в свободную интернет-торговлю. С точки зрения законодательства такая деятельность представляет собой серьезное нарушение, регулируемое Федеральным законом № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

Юрист Ирина Зуй поясняет, что за продажу биологических отходов предусмотрена административная ответственность по статье 8.2 КоАП РФ. Физическим лицам грозит штраф от 1 до 2 тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям — от 30 до 50 тысяч рублей с возможным приостановлением деятельности до 90 суток, а юридическим лицам — штраф от 100 до 250 тысяч рублей. Покупатели также могут быть привлечены к ответственности, если осознанно приобретали запрещенный товар. Легальная торговля возможна только для специально оформленных образцов с разрешительной документацией для научных и образовательных учреждений.

Отдельно регулируется продажа чучел животных, для которой требуется регистрация ИП или ООО с соответствующими кодами ОКВЭД, лицензия Росприроднадзора при работе с дикими животными и сертификаты CITES для импортных материалов. Незаконная добыча животных в заповедных зонах или торговля без государственной регистрации может повлечь штрафы до 1 миллиона рублей для физических лиц.

Таким образом, покупать на интернет-площадках сомнительные посылки будто из фильмов ужасов, не рекомендуют.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье детсадовцы и родители вновь помогли бездомным животным.