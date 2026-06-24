«Как после бомбежки»: сибиряки массово пожаловались на свалки и разрушенное благоустройство

Новосибирцы активно сигнализируют властям о критическом состоянии отдельных городских локаций, которые портят облик целых районов. Как пишет Om1 Новосибирск , в социальных сетях множатся фотографии мусорных свалок, разрушенных подпорных стен и дорог, не знавших ремонта с начала тысячелетия. Местные администрации уже начали реагировать на обращения, однако жители ждут не обещаний, а реальных действий.

В новосибирских пабликах развернулась очередная волна обсуждения проблем благоустройства. Горожане публикуют шокирующие снимки и требуют от чиновников немедленной реакции на вопиющие нарушения санитарных и эстетических норм.

Особое возмущение выражает жительница Кировского района, которая сфотографировала участок от остановки «Мебельный магазин» до дома номер 179 по улице Зорге. На кадрах отчетливо видны горы строительного мусора, старая листва, доски и пыль. Женщина с иронией отметила, что, несмотря на общую тенденцию к озеленению и чистоте в Затулинском жилмассиве, отдельные места продолжают безнадежно портить имидж всей территории. В ответ на ее претензию администрация Кировского района сообщила, что замечания уже направлены в МКУ «Кировское» для включения в плановые работы.

Тема захламленности не ограничивается одной локацией. Та же активистка указала на завалы из обломков стен и бетонных блоков у дома № 183. Реакция ведомства последовала незамедлительно: предписание направлено руководителю хозяйствующего субъекта, ответственного за данную территорию.

Не менее острая ситуация сложилась и в Октябрьском районе. Там местные жители бьют тревогу из-за подпорной стенки на озелененной территории у дома № 21 по улице Высоцкого. По словам пользователей, еще зимой тракторы, очищавшие дороги от снега, буквально разнесли конструкцию, однако с тех пор ремонт так и не начался. Администрация района отреагировала стандартным обещанием: обращение передано в отдел благоустройства и дорожную службу МКУ «Октябрьское».

Отдельной строкой в списке народных бед стоит дорога у троллейбусного депо на Станционной. Возмущенная горожанка заявила, что капитального ремонта здесь не видели целых два десятилетия. Женщина эмоционально сравнила ямы на асфальте с последствиями артиллерийских ударов и задала риторический вопрос о сохранности новых троллейбусов, вынужденных ежедневно преодолевать эти препятствия.

В мэрии, в лице департамента дорожно-благоустроительного комплекса, попросили уточнить координаты проблемного участка, пообещав дать компетентный комментарий после получения точных данных.