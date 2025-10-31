Как правильно подать записку за упокой на родительскую субботу и не ошибиться

1 ноября православные христиане будут вспоминать усопших — в этот день отмечается Дмитриевская родительская суббота. Об этом сообщил глава отдела Московской епархии РПЦ по взаимодействию с Вооруженными силами протоиерей Александр Добродеев, сообщает « Мойка78 ».

В Русской православной церкви объяснили, что записки об упокоении можно подать как на вечернее богослужение, так и на утреннюю службу следующего дня.

Заупокойное богослужение начнется вечером 31 октября. В этот день в храмах проводится парастас. Утром 1 ноября после литургии состоится панихида. Записки принимаются в оба дня.

Для поминовения погибших воинов в записке необходимо указать «воина» и имя в родительном падеже. Если возникают трудности, можно обратиться к сотруднику свечного стола.

В РПЦ отмечают, что верующие могут подавать записки за упокой и в другие дни, не только в родительские субботы. Дмитриевская суббота ежегодно проходит накануне дня святителя Димитрия Солунского, память которого отмечается 8 ноября. Традиция коллективного поминовения восходит к XIV веку и была установлена князем Дмитрием Донским после победы в Куликовской битве.

