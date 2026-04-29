Как пройти бесплатную диспансеризацию по ОМС в 2026 году: инструкция Минздрава

На пресс-конференции, посвященной форуму «Здоровье нации» (13–15 мая 2026 г.), ведущие эксперты страны выступили с серьезным предупреждением. Академик Лео Бокерия, легендарный Вячеслав Фетисов и представители Минздрава объяснили, почему скрытые болезни «созревают» десятилетиями и как бесплатная диспансеризация может спасти жизнь, пишет КП.

Накопленный эффект: почему мы заболеваем?

Президент «Лиги здоровья нации» Лео Бокерия подчеркнул, что большинство критических состояний — это результат многолетней привычки игнорировать себя. Стресс, гиподинамия и позднее обращение к врачам создают фундамент для болезней, которые проявляются лишь тогда, когда лечение становится сложным и дорогостоящим. По словам академика, здоровье должно стать частью корпоративной и семейной культуры, а не только личным делом каждого.

Репродуктивная диспансеризация: спасение от «эпидемии века»

Главный специалист Минздрава по репродуктивному здоровью женщин Наталия Долгушина привела шокирующую статистику по эндометриозу: от первых симптомов до постановки диагноза в среднем проходит 9–10 лет.

Бесплатные обследования: Граждане РФ от 18 до 49 лет могут раз в год пройти диспансеризацию по оценке репродуктивного здоровья по ОМС.

Ранняя диагностика рака: В программу включено исследование на вирус папилломы человека (ВПЧ) — главную причину рака шейки матки. Также обследование помогает выявить рак молочной железы на стадиях, когда он полностью излечим.

Рецепт чемпиона от Вячеслава Фетисова

Знаменитый хоккеист и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов сделал акцент на питании и детском спорте. Он уверен, что вырастить «богатырей» можно не на дорогих добавках, а на качественных фермерских продуктах: хлебе, молоке и кефире.