Как разбогатеть на монетах: житель Шатуры рассказал о хобби с инвестиционным потенциалом

Около 15 лет назад инженер из Шатуры Артем Кошин и подумать не мог, что обычное любопытство перерастет в страсть на всю жизнь. Всему виной оказался коллега, который поделился с ним увлечением нумизматикой.

Сначала монеты просто приносили знакомые и родственники, позже Артем начал целенаправленно их покупать, и хобби стремительно захватило не только его самого, но и всю семью.

Сейчас в коллекции Артема — преимущественно советские монеты и современные юбилейные выпуски. Последние коллекционер ценит особо: они находятся в обращении, их можно добыть без огромных вложений, а с годами ценность таких экземпляров только растет.

Со временем увлечение вышло за пределы семьи и добралось до работы. Артем Кошин трудится главным инженером в одной из управляющих компаний Шатуры, и теперь в обеденные перерывы коллеги обсуждают не только производственные вопросы, но и нумизматические новинки. Вместе сравнивать находки и пополнять альбомы гораздо интереснее. Нумизматика стала для них отличным поводом для общения и обмена опытом.

Сегодня жена и сыновья Артема знают: лучший подарок — тот, что пополнит коллекцию. Супруга однажды преподнесла мужу альбом для хранения монет, а сыновья добавили юбилейные экземпляры. Теперь глава семьи всегда точно знает, чего ждать на дни рождения и праздники. Тем более в преддверии 23 февраля.

