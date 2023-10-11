Как сделать жизнь на селе лучше обсуждали на встрече в Коломне

Глава Коломны Александр Гречищев и активисты подмосковного отделения Союза женщин России под руководством председателя общественной организации Екатериной Богдасаровой обсудили тему, как сделать жизнь на селе более комфортной. О встрече сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

«В нашем округе 205 сел и деревень. Там живут 58 тысяч человек. Наша задача - сделать так, чтобы людям было комфортно, создать для этого условия. Привлечение инвесторов, создание рабочих мест, необходимой инфраструктуры, строительство и ремонт социальных объектов – в каждом из этих направлений нам помогают программы губернатора региона Андрея Воробьева», - сказал Александр Гречищев.

Глава добавил, что у Коломны большой потенциал и нужно постараться его реализовать.

Также во встрече участвовали и жительницы Коломны. Это представительницы общественных организаций и бизнес-сообщества, которые прекрасно совмещают работу с материнством.

Участницы представили свои проекты, которые помогли по-новому раскрыть сельские населенные территории округа. Так, директор Музейной фабрики пастилы Елена Дмитриева рассказала о том, как ей удалось превратить село Сенницы в настоящий туристический центр, куда гости едут отовсюду. Парламентарий местного Совета депутатов, почетный житель Коломны Нина Жукова поделилась историей успеха своего сельскохозяйственного предприятия «Акатьевский».