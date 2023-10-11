Как сделать жизнь на селе лучше обсуждали на встрече в Коломне
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Коломна]
Глава Коломны Александр Гречищев и активисты подмосковного отделения Союза женщин России под руководством председателя общественной организации Екатериной Богдасаровой обсудили тему, как сделать жизнь на селе более комфортной. О встрече сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«В нашем округе 205 сел и деревень. Там живут 58 тысяч человек. Наша задача - сделать так, чтобы людям было комфортно, создать для этого условия. Привлечение инвесторов, создание рабочих мест, необходимой инфраструктуры, строительство и ремонт социальных объектов – в каждом из этих направлений нам помогают программы губернатора региона Андрея Воробьева», - сказал Александр Гречищев.
Глава добавил, что у Коломны большой потенциал и нужно постараться его реализовать.
Также во встрече участвовали и жительницы Коломны. Это представительницы общественных организаций и бизнес-сообщества, которые прекрасно совмещают работу с материнством.
Участницы представили свои проекты, которые помогли по-новому раскрыть сельские населенные территории округа. Так, директор Музейной фабрики пастилы Елена Дмитриева рассказала о том, как ей удалось превратить село Сенницы в настоящий туристический центр, куда гости едут отовсюду. Парламентарий местного Совета депутатов, почетный житель Коломны Нина Жукова поделилась историей успеха своего сельскохозяйственного предприятия «Акатьевский».
«Для развития сельских территорий важна сбалансированность социальной сферы, инженерной и транспортной инфраструктуры, наличие рабочих мест. Поэтому здесь важно проводить комплекс мер. Мы видим, что все большее количество жителей Подмосковья выбирают жизнь за городом, развиваются поселки, строятся новые дома. Люди приходят к нам с инициативами о том, как сделать жизнь на селе лучше. Многие из них достойны внимания властей, и цель нашей встречи воплотить в жизнь лучшие из них», - считает Екатерина Богдасарова.