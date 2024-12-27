Как сэкономить при росте цен на ЖКХ

Правительство запланировало индексацию тарифов, которая в среднем составит 11,9%, однако в некоторых регионах рост превысит 20%.

Даже с учетом различных способов экономии вроде оплаты ЖКУ кредитной картой с большим кэшбеком или через банковские приложения на кошельках россиян новый рост все равно скажется. В среднем тариф на электроэнергию увеличится на 12,6%, а на газ — на 10,3%. Однако регионы страны это затронет по-разному. Например, в таких регионах, как Архангельская область и Пермский край, рост составит 20% и 21,1% соответственно. В Москве тарифы поднимутся на 15%, а в Санкт-Петербурге — на 14,6%.

В более благоприятной ситуации окажутся жители Республики Алтай, Амурской области и Ханты-Мансийского автономного округа, где увеличение составит менее 9%. Для москвичей это означает, что при текущем тарифе на электроэнергию в 6,99 рубля за киловатт-час, новое повышение доведет его до 8,03 рубля. В Архангельске, где тариф увеличится с 6,59 до 7,90 рубля, расходы на электроэнергию для семьи, потребляющей 200 кв/ч в месяц, возрастут на 263 рубля.

Важно помнить, что запланированное повышение тарифов на ЖКУ может быть скорректировано в зависимости от изменения цен на энергоносители и других факторов. Однако уже сейчас стоит задуматься о мерах экономии и оптимизации расходов, чтобы минимизировать влияние будущих изменений на семейный бюджет.



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