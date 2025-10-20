Как сохранить здоровье кишечника и укрепить иммунитет

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», что здоровье кишечника напрямую зависит от разумного применения антибиотиков. Специалист подчеркнул, что неправильное лечение может привести к нарушениям иммунитета, бронхиальной астме и аллергиям у детей, передает Лента.ру .

Доктор Мясников отметил, что первое и главное правило поддержания здоровья кишечника — избегать необоснованного приема антибиотиков. По словам специалиста, препараты уничтожают не только вредные, но и полезные микроорганизмы, что нарушает микробиом.

Мясников подчеркнул, что особенно опасно давать антибиотики детям до года, так как это может вызвать бронхиальную астму, аллергические реакции и ослабление иммунной системы. Он добавил, что многие взрослые тоже нарушают баланс кишечной микрофлоры, принимая лекарства без назначения, что отражается на общем самочувствии, пищеварении и устойчивости к заболеваниям.

Врач советует консультироваться с педиатром или терапевтом, строго следовать рекомендациям и не использовать антибиотики «про запас». Соблюдение этих правил позволит сохранить здоровье кишечника, поддерживать иммунитет и снизить риск хронических заболеваний.

Ранее Мясников заявил, что обезболивающее средство может не только снять боль, но и повысить риски осложнений и нежелательных реакций.