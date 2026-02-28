Как составить завещание у нотариуса в 2026 году: советы юриста

В России завещание — это единственный способ распорядиться имуществом на случай смерти. По Гражданскому кодексу оно составляется в письменной форме и обязательно удостоверяется нотариусом согласно статье 1124 ГК РФ.

В интервью REGIONS юрист Илья Русяев объяснил, что, чтобы составить завещание, достаточно прийти к любому нотариусу с паспортом. Документы на имущество приносить не обязательно, но лучше иметь их под рукой, чтобы точно описать, что передается наследникам: квартиру, дом, машину, вклады или другие вещи. Завещатель сам пишет текст или диктует нотариусу, документ подписывается лично.

В 2026 году госпошлина за удостоверение обычного завещания составляет 100 рублей. Плюс региональный тариф за услуги правового и технического характера — обычно от 2000 до 4000 рублей в зависимости от региона и нотариальной палаты. Совместное завещание супругов или завещание с созданием наследственного фонда стоит дороже.

По словам специалиста, закон дает завещателю полную свободу: можно оставить все одному человеку, нескольким или даже организации. Но есть ограничение — обязательная доля по статье 1149 ГК РФ.

«Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети, нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя получат не менее половины той доли, которая причиталась бы им по закону», — объяснил Русяев.

Завещание можно изменить или отменить в любое время без объяснения причин и без согласия наследников — это прямо предусмотрено статьей 1130 ГК РФ. Для отмены составляют новое завещание (оно автоматически отменяет предыдущее) или отдельное распоряжение об отмене. Все удостоверяется у нотариуса.

Все завещания регистрируются в Единой информационной системе нотариата. Электронная копия хранится там в зашифрованном виде, поэтому потеря бумажного экземпляра не проблема. Наследники после смерти завещателя легко находят информацию через нотариуса.

