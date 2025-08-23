Как ураган из США повлияет на русское лето? Мнение синоптиков

Мощный ураган «Эрин», свирепствующий сейчас в Соединенных Штатах, способен оказать влияние на формирование погодных условий в России.

По мнению метеорологов, перемещаясь через Атлантику, остатки этого тропического шторма достигнут Европы и спровоцируют повышение температуры в центральных регионах России в конце августа.

Как сообщила ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова, существует высокая вероятность того, что энергия урагана трансформируется в циклон, который затронет территорию страны. По предварительным расчетам, атмосферный вихрь пройдет севернее столицы, вследствие чего более северные области получат осадки в виде дождей, а в Москве установится теплая погода.

Эксперт подчеркнула, что пока рано говорить о деталях развития ситуации, так как прогноз будет корректироваться по мере поступления новых данных о поведении урагана.

Ранее сообщалось о том, что Ученые спрогнозировали рост температуры и ливней в России.