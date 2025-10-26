Как успеть увидеть Восточную Абхазию за 16 часов

В начале октября нижегородка Светлана отправилась в отпуск в Сочи и решила съездить на однодневную экскурсию по восточной Абхазии. Стоимость поездки составила ₽2 тыс., дополнительно оплачивался экологический сбор в Черниговку — ₽300, вход в термальный комплекс — 300 руб. и посещение Драндского собора XI века — ₽300, всего ₽2,9 тыс., сообщает дзен-канал newsnn .

Выезд из Сочи был в 05:30. Автобус быстро доставил группу к границе, проблем на таможне не возникло. Первая остановка — Гагра около 07:00, где участники увидели Колоннаду, Зимний театр и ресторан «Гагрипш».

Затем последовал завтрак с чаем и плюшками, после чего туристам предложили дегустации местного вина, сыра, колбасы, кваса и меда. Следующим пунктом стало Бзыбское ущелье, где желающие могли прокатиться на зиплайне за ₽1 тыс.

В Сухуме туристы провели около получаса на набережной и попробовали кофе, сваренный на песке. После обеда экскурсия продолжилась в ущелье Черниговка, где туристам нужно было быть осторожными из-за скользких камней.

Предпоследняя остановка — Драндский собор XI века. Здесь можно было набрать святой воды и окунуться в купели. На территории сохранилась разруха и остатки старых жилых домов.

Заключительной точкой стала поездка в термальный комплекс Кындыг, где посетители провели полтора часа в бассейнах с разной температурой воды и контрастных душах. На выходе была установлена табличка: «Теперь будете жить 100 лет». Общая продолжительность экскурсии составила 16 часов: возвращение домой заняло около 4 часов с учетом границы и досмотра. Светлана отметила, что Восточная Абхазия оставила сильное впечатление, особенно ущелья с водопадами, и удивила встречей с коровами и свиньями на дорогах. Погода 9 октября способствовала комфортной прогулке — температура была +27 градусов.

Ранее туристам объяснили, как защититься от мошенничества с Wi-Fi в Европе.