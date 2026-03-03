Как в Европе: протоиерей предложил дать верующим выходной на Страстной неделе

В Русской православной церкви не исключают возможности сделать Страстную пятницу выходным днем, но подчеркивают, что этот вопрос требует спокойного и уважительного диалога в обществе. Такую позицию на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня», посвященной Великому посту, озвучил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, передает РИА Новости.

«Понятно, что нам очень бы хотелось, чтобы верующие люди имели бы возможность практиковать свою веру, и поскольку такой вопрос [об установлении выходного дня в Страстную пятницу — ред.] возникает, мне кажется, это предмет для обсуждения», — сказал Легойда.

Он подчеркнул, что Церковь не выступает с декларациями или требованиями, понимая все особенности современной жизни. Однако сам факт того, что вопрос задается, по его мнению, уже является поводом для взаимоуважительной дискуссии.

Еще более определенно высказался председатель Синодального отдела по благотворительности протоиерей Михаил Потокин. Он напомнил, что во многих европейских странах Страстная пятница уже является выходным днем, что позволило бы верующим посещать богослужения.

Напомним, что Страстная или Великая пятница — день особого воспоминания крестных страданий и смерти Иисуса Христа. В 2026 году этот день приходится на 10 апреля, а сама Пасха — на 12 апреля.