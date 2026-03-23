Как в Северной Корее. Эксперт оценил вероятность появления закрытого «Чебурнета» в России
Герман Клименко: отключать Россию от зарубежного трафика не планируется
Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в интервью «Аргументам и фактам» исключил создание в России изолированного от внешнего мира сегмента сети, который в народе называют «Чебурнетом». По его словам, власти страны не ставят перед собой задачу по формированию закрытого интернета.
«Чебурнет делается по-другому — для этого достаточно нажать на кнопку, и тогда мы все сможем ходить только на домены зоны .ру или .рф. Просто взять и отрубить весь зарубежный трафик — и будет как в Северной Корее. Но такая задача не ставится», — разъяснил эксперт.
Клименко добавил, что внедрение механизма «белых списков» нацелено на защиту граждан от мошеннических действий и атак украинских беспилотников.
«Другое дело, что [государство] порой плохо объясняет гражданам свои действия. Или вообще не объясняет», — добавил Клименко.
Ранее юрист Хаминский заявил о том, что операторы должны возвращать деньги при отключениях интернета.