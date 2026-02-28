«Как в советской забегаловке»: туристы из России массово покидают Пицунду

Отдых в Абхазии обернулся разочарованием для многих российских туристов, сообщил glavny.tv. Путешественники, приехавшие в Пицунду, начали массово покидать курорт. Главная причина — ужасный сервис в местных столовых и кафе, который гости сравнивают с советским прошлым.

Особенно много нареканий получила столовая в кинотеатре «Парус». Заведение считается одним из самых известных в республике, но туристы называют его не иначе как «советская забегаловка». Попасть внутрь можно только по предварительной записи, а цены кусаются. Обед обходится в 300 рублей, но порции при этом крошечные. Недовольные отдыхающие выкладывают фото тарелок в соцсети и жалуются, что остаются голодными.

Те, кто пытался найти альтернативу, тоже не преуспели. Например, в кафе «Абхазский дворик» меню быстро наскучило: мамалыга и солянка приедаются уже на второй день. Разнообразием блюд местные повара не балуют.

Конечно, нашлись и плюсы. Туристы отмечают, что пляжи в Пицунде ухоженные и чистые, а мобильная связь работает отлично. Но эти достоинства перечеркивают местные торговцы. Они продают воду и домашнюю выпечку по ценам, которые гости считают завышенными.

Ранее сообщалось, что российские туристы жалуются на платный вход в кафе и депозиты в Абхазии.