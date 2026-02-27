Отдых в Абхазии подорожал незаметно: туристы возмущены обязательными депозитами

Российские туристы, отдыхающие в Абхазии, все чаще сталкиваются с необычными правилами посещения местных кафе и ресторанов. В некоторых заведениях ввели обязательную плату за вход — например, 1000 рублей с человека. Причем эта сумма не зависит от того, собирается ли гость обедать или просто хочет зайти внутрь, чтобы посмотреть интерьеры.

Еще одной спорной практикой стала система минимального депозита. В ряде ресторанов он начинается от 1500 рублей. Даже если посетитель заказал блюд и напитков на меньшую сумму, оплатить придется установленный минимум. Многие туристы, узнав об этом заранее, просто отказываются от посещения таких мест, предпочитая искать альтернативу.

Несмотря на недовольство, поток отдыхающих из России в Абхазию остается стабильно высоким. Однако эксперты туристической отрасли предупреждают: в условиях растущей конкуренции со стороны других южных направлений именно гибкость цен и уровень сервиса станут решающими факторами для сохранения привлекательности региона.

Ранее сообщалось, что россияне хотят переехать в Сочи и Петербург после отпуска.