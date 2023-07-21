«Как в страшных снах»: россиян шокировала травма мужчины, чуть не потерявшего яички из-за спорта

После случайного неловкого падения на тренировке мужчина из Мытищ с болями в паху пришел в больницу, где врачи диагностировали ему разрыв яичка с признаками остановки кровотока, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Около 30% тестикулы было полностью оторвано. Гематома и отек очень большого размера сдавили сосуды. В ходе операции врачи удалили оторванные отмирающие ткани, благодаря чему им удалось сохранить 70% яичка и придаток.

Всего через два месяца реабилитации репродуктивные функции мужчины восстановились. По словам медиков, с такой травмой шансы положительного исхода были 1 к 1000. Отмечают отдельно, что это не пустое везение, а в первую очередь своевременное обращение за помощью. Буквально пара часов — и исход мог бы быть плачевным.

«Потная тренировочка выдалась у мужика, здоровья ему»; «Как в страшных снах! Мурашки по коже бегали, пока читал»; «И как теперь спокойно тренироваться после таких страшных историй?» — прокомментировали шокированные россияне в Сети.

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