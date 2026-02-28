Как защитить права при покупке продукции с маркировкой «халяль»

В России случаи жалоб на продукцию с маркировкой «халяль» становятся поводом для разъяснений о том, что соответствие продукции стандартам халяль определяется национальными ГОСТами, а не религиозными догмами. Об этом « Газете.Ru » рассказал юрист Вячеслав Печников.

Он пояснил, что требования к халяль-продуктам закреплены в ГОСТ Р 70401-2022 и ГОСТ Р 70405-2022. Документы учитывают нормы ислама и международные стандарты, однако проверка продукции осуществляется исключительно по официальным правилам. Несоответствие установленным стандартам квалифицируется как нарушение качества.

В случае обнаружения несоответствия потребитель имеет право обратиться в суд, руководствуясь статьей 18 закона «О защите прав потребителей». Среди доступных мер: замена товара на аналогичный или другой, перерасчет цены, устранение недостатков за счет продавца, отказ от договора и возврат уплаченной суммы.

Печников уточнил, что поставщика также могут привлечь к административной ответственности. Примером послужил случай 2017 года, когда производитель колбасы ОАО «Царицыно» был оштрафован на 100 тыс. рублей за наличие следов свинины в продукции, заявленной как халяль.

Юрист отметил, что первым шагом для потребителя должна быть ветеринарно-санитарная экспертиза продукции. Если экспертиза подтвердит несоответствие, суд обяжет производителя компенсировать расходы, выплатить штраф и, при необходимости, возместить моральный вред.

Таким образом, при сомнениях в качестве продукции с маркировкой халяль защитить свои права можно через официальное судебное разбирательство, подкрепленное документальными доказательствами несоответствия.

